Una donna austriaca è morta ieri in un incidente accaduto nel tardo pomeriggio in autostrada, tra lo svincolo di Roncade-Meolo (Venezia) e l’allacciamento dell’A4/A57 tangenziale di Mestre in direzione di Padova. La Citroen della donna è stata colpita in pieno dalla ruota, compresa di cerchione metallico, staccatasi da un autoarticolato: l'automobilista è morta sul colpo. Inutili tutti i tentativi di rianimarla da parte del personale medico intervenuto sul posto, dopo che la donna era stata estratta dall'abitacolo contorto dai vigili del fuoco arrivati da San Donà di Piave.