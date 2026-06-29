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Messina, 15enne muore travolta da moto a Torre Faro

La tragedia a Torre Faro domenica sera. A guidare la moto un ragazzo 20enne, arrestato per omicidio stradaleanche lui rimasto ferito

Polizia e ambulanza - (Fotogramma/IPa)
Polizia e ambulanza - (Fotogramma/IPa)
29 giugno 2026 | 08.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tragedia nella tarda serata di domenica a Torre Faro, frazione di Messina. Una ragazza di 15 anni è morta dopo essere stata investita da una moto. L'incidente è avvenuto nei pressi del locale Peloro Games e dell'ufficio postale. Inutile la corsa in ospedale: la quindicenne è morta durante il tragitto per le ferite riportate.

A guidare la moto un ragazzo ventenne, anche lui rimasto ferito: il giovane è stato arrestato per omicidio stradale.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Riproduzione riservata
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Torre Faro messina incidente torre faro torre faro incidente morta 15enne torre faro 15enne investita moto
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