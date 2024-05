Non è stato convalidato l’arresto per Jonathan Maldonado, il marito dell’influencer biellese Siu, Soukaina El Basri, ricoverata in ospedale a Novara con una ferita al petto. Il giudice ha disposto per lui l’obbligo di firma e il non avvicinamento alla donna. L'uomo era stato portato in carcere nella tarda serata di mercoledì a seguito di un ordine restrittivo per tentato omicidio emesso dalla procura. Ieri l’uomo era stato ascoltato per diverse ore dal giudice che al termine si era riservato la decisione.