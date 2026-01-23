circle x black
Cerca nel sito
 

Influenza 2026, infezioni in calo. Il report: "Picco di dicembre superato"

I dati del report dell'Iss sulla diffusione del virus in Italia

Una persona con l'influenza
Una persona con l'influenza
23 gennaio 2026 | 12.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'influenza rallenta a metà gennaio 2026 e la pressione sugli ospedali diminuisce. Sono le indicazioni fornite dai dati contenuti nel rapporto della sorveglianza RespiVirNet dell'Istituto superiore di sanità (Iss) che monitora la diffusione del virus in Italia.

"L'incidenza totale delle infezioni respiratorie acute nella comunità, nella settimana dal 12 gennaio al 18 gennaio, è stata pari a 12,7 casi per 1.000 assistiti, in diminuzione rispetto alle 13,3 alla settimana precedente", si legge nel rapporto pubblicato oggi, e da quest'anno in forma interattiva. "Sono stati stimati circa 720mila nuovi casi, con un totale dall'inizio della sorveglianza di circa 9,2 milioni di casi. L'incidenza è in diminuzione in tutte le fasce di età tranne la fascia 0-4 anni, dove aumenta rispetto alla settimana precedente con circa 33 casi per 1.000 assistiti".

L'incidenza, quindi, "è ancora in diminuzione, ed è altamente improbabile che torni ai livelli del picco registrato a fine dicembre. Ancora però, soprattutto nel flusso di comunità e nella fascia di età 0-4 anni, la circolazione dei virus respiratori resta elevata", affermano gli esperti del dipartimento di Malattie infettive dell'Iss.

Migliora la situazione negli ospedali. "Anche il flusso ospedaliero registra ancora un numero significativo, sebbene in diminuzione, di casi gravi, causati prevalentemente da virus influenzali in persone non vaccinate". Nel quadro nazionale, spiccano situazioni particolare in alcune regioni: "L'intensità è molto alta in Basilicata, Campania e Puglia, alta in Sardegna, media in Molise e bassa in tutte le altre regioni e Province autonome eccetto la Provincia di Trento, dove è tornata a livello di base".

Nella terza settimana 2026, nella comunità si registra per influenza un tasso di positività del 29,9%, mentre nel flusso ospedaliero è pari al 31,9%. La sorveglianza delle forme gravi e complicate di influenza evidenzia un numero di casi, nella seconda settimana dell'anno, in diminuzione rispetto alla stessa settimana della stagione precedente. Il sottotipo più prevalente tra le forme gravi è A (H1N1)pdm09. Il rapporto segnala che la maggior parte dei casi di influenza grave e complicata riguarda persone non vaccinate.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
influenza k influenza 2026
Vedi anche
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata
News to go
Mattarella ha incontrato le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Mondiali
"Voglio l'Islanda", il lapsus di Trump a Davos. E la Groenlandia?
Valentino, l'omaggio di Giuli: "La sua grandezza resterà"
Groenlandia, Trump e Mercosur: Falcone spiega linea popolari tra sovranità, dialogo e commercio - Video
News to go
Superbonus, in partenza migliaia di lettere del fisco
Valentino, Maria Grazia Chiuri: "Era molto paterno, creava un senso di famiglia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza