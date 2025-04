Infortunio sul lavoro in Versilia. E' morto a 55 anni l'ingegner Paolo Mariottoni, in un cantiere per la ristrutturazione di un albergo, in viale Pistelli, davanti al pontile, di Lido di Camaiore in provincia di Lucca. La vittima, socio della ditta Mesa che stava lavorando nel cantiere, è rimasta schiacciata da una lastra di vetro, caduta da un'altezza di circa venti metri, dopo essersi sganciata, per cause in corso di accertamento, dall'imbracatura con la quale veniva portata ai piani alti dell'albergo, per essere installata in una camera.

A dare l'allarme al Nue 112 i colleghi di lavoro. Sul posto, oltre al personale del 118, i vigili del fuoco e i tecnici della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Asl Toscana Nord ovest. Per un sopralluogo è intervenuto anche il medico legale Stefano Pierotti.