Secondo il presidente Usa, il leader di Kiev "vuole fare qualcosa di buono per il suo Paese".

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di ritenere che Volodymyr Zelensky sia pronto a cedere la Crimea, nonostante le precedenti affermazioni del presidente ucraino sulla penisola del Mar Nero, annessa dalla Russia nel 2014, alla quale non intenderebbe rinunciare. Parlando con i giornalisti in un aeroporto del New Jersey, Trump ha risposto positivamente alla domanda se ritenesse che Zelensky fosse pronto a "rinunciare" al territorio: "Credo di sì", ha detto il tycoon.

Zelensky ha dichiarato la scorsa settimana che l'Ucraina non poteva accettare il riconoscimento da parte degli Stati Uniti dell'annessione della Crimea da parte della Russia, dopo che Trump lo aveva accusato di intransigenza sulla questione. Venerdì Zelensky ha insistito sul fatto che il territorio "appartenga al popolo ucraino". Nonostante questi commenti, il presidente degli Stati Uniti ha espresso ritrovata simpatia per la sua controparte ucraina, affermando che "vuole fare qualcosa di buono per il suo Paese" e che "sta lavorando sodo".

Putin: "Grato a Kim per impresa combattenti nordcoreani nel Kursk"

Il presidente russo Vladimir Putin ha ringraziato il leader nordcoreano Kim Jong Un per "l'impresa" dei combattenti nordcoreani che hanno combattuto per la Russia contro le forze ucraine nella regione russa di Kursk, che Mosca afferma di aver completamente "liberato". "Gli amici coreani hanno agito guidati da un senso di solidarietà, giustizia e vero cameratismo", ha affermato Putin in una dichiarazione rilasciata dal Cremlino. "Lo apprezziamo molto e siamo sinceramente e personalmente grati al compagno Kim Jong Un e al popolo nordcoreano", ha aggiunto.

Putin ha inoltre elogiato il valore militare dei soldati nordcoreani, definendoli "eroi" e lodando la "loro eccellente preparazione e la dedizione dimostrata combattendo, spalla a spalla con i soldati russi, difendendo la nostra Patria come fosse la loro".