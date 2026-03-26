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Insegnante accoltellata da studente a Bergamo, migliorano condizioni: uscita da terapia intensiva

Chiara Mocchi è stata trasferita in reparto dopo una notte trascorsa “senza complicazioni”

L'istituto dove è avvenuta l'aggessione
L'istituto dove è avvenuta l'aggessione
26 marzo 2026 | 10.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Migliorano le condizioni di Chiara Mocchi, l’insegnante di 57 anni accoltellata mercoledì mattina da uno studente di 13 anni alla scuola media ‘Leonardo da Vinci’ di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo.

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La donna, gravemente ferita, portata in codice rosso in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e operata d’urgenza, ha trascorso la notte in terapia intensiva “senza complicazioni”. Ora “è in miglioramento”, fa sapere il Papa Giovanni XXIII, comunicando che la donna è stata trasferita questa mattina in reparto.

L'aggressione è avvenuta ieri mattina prima dell'inizio delle lezioni in un corridoio dell'itituto di via Damiano Chiesa. La docente è stata colpita con almeno due coltellate, la ferita più grave è quella riportata al collo. Un secondo fendente ha invece raggiunto la donna al torace.

L'accoltellamento è stato ripreso con un telefono cellulare appeso al collo del 13enne e trasmesso in diretta social. La scritta 'vendetta' sulla maglietta indossata sopra ai pantaloni mimetici. La scacciacani nello zaino e in casa del materiale 'potenzialmente esplosivo': sono i dettagli sempre più inquietanti emersi.

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