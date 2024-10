Pugno alla preside che non può riammetterlo a scuola dopo la sua rinuncia: 17enne denunciato in provincia di Caserta. È accaduto a Castel Volturno, dove il ragazzo ha aggredito la dirigente di un istituto scolastico, colpendola con un pugno alla tempia. Secondo quanto si apprende, la preside è stata inseguita nel suo ufficio dal ragazzo che inveiva contro di lei. Una volta all’interno, il 17enne avrebbe afferrato una sedia scaraventandola violentemente a terra per poi colpirla con un violento pugno alla tempia.

Riuscita a scappare dal suo ufficio la dirigente si è chiusa in quello del segretario dove ha chiesto l’intervento dei carabinieri. Nell’attesa che giungessero i militari dell’arma, a scuola è giunta anche la madre del ragazzo che, anche lei, ha iniziato a inveirle contro. Al loro arrivo i carabinieri hanno identificato il 17enne e la madre che hanno riferito di aver avuto una discussione con la preside. La 56enne ha invece raccontato ai carabinieri dell'aggressione fisica. La preside, ricorsa alle cure mediche, è stata visitata e dimessa con una prognosi di 5 giorni. Il minore è stato denunciato a piede libero per lesioni personali.