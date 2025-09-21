circle x black
Investite da un furgone mentre vanno alla festa del paese, morte due 21enni a Brivio

Una terza amica è rimasta illesa. Al vaglio la posizione dell'autista del mezzo

Ambulanza - Fotogramma
21 settembre 2025 | 09.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Proseguono le indagini dei carabinieri sul grave incidente stradale avvenuto ieri sera a Brivio, in provincia di Lecco. Due ragazze 21enni sono morte dopo essere stata investite da un furgone mentre camminavano sul ciglio della strada probabilmente per raggiungere la festa del paese.

Le giovani travolte sono morte sul colpo, mentre è rimasta illesa una terza amica che era con loro. Sul posto sono intervenuti soccorritori e carabinieri per gli accertamenti. Al vaglio la posizione dell'uomo, di 34 anni, che era alla guida del mezzo.

incidente stradale incidente mortale brivio brivio ragazze morte investite brivio incidente brivio lecco
