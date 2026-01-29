circle x black
Cerca nel sito
 

Italia-Emirati, Ghribi (Gsd-Gksd): "Visita Mattarella consolida amicizia tra i due Paesi"

"Si raccolgono i frutti di anni in cui sono cresciuti gli scambi commerciali e le visite reciproche di altissimo livello"

Italia-Emirati, Ghribi (Gsd-Gksd):
29 gennaio 2026 | 20.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"E' stato un vero privilegio incontrare oggi a Dubai il presidente della Repubblica italiana nel corso della sua visita di Stato negli Emirati Arabi. Il presidente Mattarella rappresenta l'Italia in modo straordinario e la sua presenza rafforza ulteriormente le eccellenti relazioni con gli Emirati Arabi". Ad affermarlo è Kamel Ghribi, vicepresidente di Gsd (Gruppo San Donato) e presidente di Gksd. "Ne ho avuto contezza - rileva - cogliendo l'entusiasmo emiratino e parlando con i rappresentanti delle grandi imprese nazionali. Si raccolgono i frutti di anni in cui sono cresciuti gli scambi commerciali e le visite reciproche di altissimo livello".

L'Ambasciatore Lorenzo Fanara, aggiunge, "ha svolto un lavoro eccellente insieme a tutto il governo italiano rappresentato, durante la visita di Stato, dal vice ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Edmondo Cirielli. La visita del presidente della Repubblica, con la sua forza morale e il suo carisma, è stata la consacrazione di tutto ciò e un ulteriore importante, passo avanti. L'Italia è una paese fortunato ad avere un presidente come Sergio Mattarella".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Italia Emirati Arabi amicizia tra i due paesi visita di Stato
Vedi anche
News to go
Università, Italia quarto Paese europeo con 65 atenei
News to go
Bonus mamme 2026: importo, requisiti e scadenze
Bridgerton, al via la quarta stagione: la video intervista al cast
News to go
Ecco i 'giorni della merla', i più freddi dell'anno
Dogane Ue, Freni: "Roma candidatura forte per Euca"
Dogane Ue, Gualtieri: "Roma fortissima nel merito"
News to go
Franco svizzero vola ai massimi da oltre 10 anni
News to go
Stretta sui tatuaggi, arriva il consenso informato
News to go
Pensionati, le prime scadenze in arrivo nel 2026
Violenza sulle donne, Schlein: "Testo Bongiorno irricevibile, ho sentito Meloni e gliel’ho detto"
News to go
Maltempo in Sicilia, si contano i danni
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza