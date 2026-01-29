Italia-Emirati, Ghribi (Gsd-Gksd): "Visita Mattarella consolida amicizia tra i due Paesi"

"E' stato un vero privilegio incontrare oggi a Dubai il presidente della Repubblica italiana nel corso della sua visita di Stato negli Emirati Arabi. Il presidente Mattarella rappresenta l'Italia in modo straordinario e la sua presenza rafforza ulteriormente le eccellenti relazioni con gli Emirati Arabi". Ad affermarlo è Kamel Ghribi, vicepresidente di Gsd (Gruppo San Donato) e presidente di Gksd. "Ne ho avuto contezza - rileva - cogliendo l'entusiasmo emiratino e parlando con i rappresentanti delle grandi imprese nazionali. Si raccolgono i frutti di anni in cui sono cresciuti gli scambi commerciali e le visite reciproche di altissimo livello".

L'Ambasciatore Lorenzo Fanara, aggiunge, "ha svolto un lavoro eccellente insieme a tutto il governo italiano rappresentato, durante la visita di Stato, dal vice ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Edmondo Cirielli. La visita del presidente della Repubblica, con la sua forza morale e il suo carisma, è stata la consacrazione di tutto ciò e un ulteriore importante, passo avanti. L'Italia è una paese fortunato ad avere un presidente come Sergio Mattarella".