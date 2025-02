Pablo Gonzalez Rivas, il compagno di Jhoanna Nataly Quintanilla - scomparsa da Milano lo scorso 24 gennaio - è stato fermato con l'accusa omicidio volontario aggravato e soppressione di cadavere. L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, durante l’interrogatorio in procura dove è stato sentito dall’aggiunta Letizia Mannella, dalla pm Alessia Menegazzo e dai carabinieri. Contro il 48enne - che solo una settimana dopo ha denunciato "l'allontanamento volontario" - ci sono le telecamere della zona: gli occhi elettronici mostrano che la 40enne salvadoregna non ha mai lasciato il monolocale in piazza dei Daini (quartiere Bicocca), in cui la coppia conviveva da anni.

L'uomo aveva raccontato ai carabinieri che la notte tra il 24 e il 25 gennaio la compagna, che lavorava come baby sitter, avrebbe chattato con un'amica e navigato sui social mentre lui stava dormendo sul divano, dopo aver preso un medicinale per dormire. Quindi non si sarebbe accorto del momento in cui lei usciva portando con sé un trolley, i documenti e pochi vestiti invernali. Una versione che non ha convinto.