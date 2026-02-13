Leggere i geni per capire il futuro, un libro racconta il Dna

Firmato dal genetista Giuseppe Novelli e dal giornalista Enrico Orzes, esperto di terapie avanzate e malattie rare

Negli ultimi quarant'anni la genetica medica in Italia ha compiuto passi da gigante, trasformando il modo di diagnosticare, prevenire e curare molte malattie. E' da questa straordinaria evoluzione che nasce il libro 'Leggere i geni. Viaggio nelle meraviglie del Dna', firmato dal genetista Giuseppe Novelli e dal giornalista Enrico Orzes, esperto di terapie avanzate e malattie rare.

"Più che un libro - spiega Novelli all'Adnkronos Salute - è un invito a comprendere cosa significa davvero leggere i geni: individuare possibilità, rischi e opportunità, riconoscendo nella scienza la sua dimensione più autentica, quella di un'avventura umana alla ricerca di conoscenza e futuro". Novelli è stato rettore dell'università di Roma Tor Vergata dal 2013 al 2019 ed è oggi membro del Comitato nazionale per le biotecnologie, la biosicurezza e le scienze della vita (Cnbbsv), che affianca il Governo nelle scelte scientifiche e di sicurezza.

Dalla fine degli anni Ottanta a oggi, la genetica medica ha assunto un ruolo sempre più centrale anche nelle aule di tribunale. "Dal 1989 si parla di Dna forense - illustra Novelli - una metodologia diventata via via più precisa e spesso decisiva nei processi". Parallelamente, "l'analisi del Dna ha permesso di attribuire un nome a molte malattie rare un tempo prive di diagnosi, aprendo la strada a percorsi di cura mirati. Oggi i test genetici consentono anche di valutare il rischio di sviluppare alcune patologie e di intervenire in modo sempre più personalizzato. Abbiamo imparato non solo a leggere, ma anche a correggere il Dna - sottolinea il genetista - Per questo iniziano a essere disponibili terapie geniche capaci di guarire in modo definitivo alcune malattie, come l'emofilia, la talassemia, la Sma e alcune immunodeficienze congenite".

Il libro accompagna il lettore in un viaggio che unisce scienza e racconto personale: dalle mantidi religiose osservate nell'orto di un ragazzo curioso fino ai laboratori in cui si esplorano le più profonde meraviglie del Dna. Le storie di pazienti, famiglie e ricercatori si intrecciano con le grandi scoperte scientifiche, mostrando come dietro ogni variante genetica ci sia una storia umana da interpretare con competenza, sensibilità e spirito critico. Dalle prime passioni naturalistiche alla ricerca sulle malattie del sangue, dai misteri dell'evoluzione all'impatto dei moderni test genomici, 'Leggere i geni. Viaggio nelle meraviglie del Dna', già in libreria, "offre uno sguardo luminoso e accessibile sulla genetica contemporanea - conclude Novelli - rendendo comprensibile a tutti una delle frontiere più affascinanti della medicina moderna".