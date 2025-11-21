Levialdi Ghiron (Tor Vergata), 'L'università deve formare persone capaci di governare la complessità'

"La conoscenza è uno strumento fondamentale per non subire i cambiamenti, ma per guidarli". Così il rettore dell'università di Roma Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron, inaugurando l'anno accademico 2025-2026 dell'Ateneo. "Le novità più importanti sono premere l'acceleratore sul fronte dell'internazionalizzazione dal punto di vista non soltanto dell'accoglienza di nuovi studenti che possono venire anche da aree di crisi molto problematiche ma soprattutto essere in grado di creare uno spirito di comunità per riuscire a vivere in un mondo in continua evoluzione. Il nostro Ateneo si è posizionato in una delle classifiche più importanti al secondo posto in Italia per percentuale di studenti internazionali e questo costituisce un ulteriore fattore di crescita con la presenza della nostra Università anche in altre sedi estere", ha aggiunto il rettore.