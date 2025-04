Infortunio mortale sul lavoro in Versilia. Secondo le prime informazioni, un uomo di 54 anni è morto schiacciato da una lastra di vetro, mentre stava lavorando in viale Pistelli a Lido di Camaiore in provincia di Lucca. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche gli operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl.