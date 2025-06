Emergenza medici negli ospedali italiani con l’arrivo dell’estate. La domanda di assistenza aumenterà, mentre il numero dei camici bianchi in corsia e nei Pronto soccorso è destinato a diminuire sia per le ferie che per la scadenza del 31 luglio, termine in cui, avverte il presidente della Società italiana di medicina di emergenza urgenza (Simeu) Alessandro Riccardi, scadranno i contratti dei cosiddetti medici gettonisti.