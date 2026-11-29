Oggi, domenica 29 novembre, è una giornata storica per 'Luci d’Artista': l’istituzione torinese dedicata all’arte pubblica va per la prima volta nello spazio grazie alla collaborazione con il Politecnico di Torino. Il maestro americano Tony Oursler ha infatti creato un’opera che sta viaggiando verso la Stazione Spaziale Internazionale a bordo di Cygnus NG-25, il prossimo veicolo di rifornimento che Northrop Grumman invia alla Stazione, costruito nella sua parte pressurizzata dall’azienda torinese Thales Alenia Space.

L’installazione all’interno del modulo spaziale nasce da Star*(life), la videoproiezione che Tony Oursler ha firmato per Luci d'Artista, allestita sulla facciata del Politecnico di Torino in Corso Duca degli Abruzzi. Il modulo, appena lanciato, attraccherà alla Stazione Spaziale Internazionale tra circa due giorni.

L’opera destinata a viaggiare nello spazio consiste in un’immagine ricamata su una patch applicata alla cover in seta a protezione di una delle Multifunctional Smart Skin (MiSS), una vera e propria luce spaziale, parte dei corpi illuminanti del modulo cargo. I corpi illuminanti di Cygnus sono prodotti da Thales Alenia Space e vedono il coinvolgimento del Politecnico di Torino nella verifica del design illuminotecnico. A partire da questa collaborazione tecnologica, si è strutturato un progetto artistico che ha coinvolto Tony Oursler: l’artista ha realizzato un disegno facente parte dell’intero progetto Star*(life) da ricamare sulla cover in seta. Un’opera d’arte pensata e realizzata in modo da rispettare tutti gli standard NASA legati alle performance necessarie durante un trasferimento nello spazio.

Un’immagine nata per essere proiettata a Torino viaggia così ora nello spazio verso la Stazione Spaziale Internazionale. Un viaggio che è anche la conclusione naturale dell’opera: Star*(life) riflette sul rapporto tra uomo e tecnologia, sulla ricerca di vita e di conoscenza nello spazio e su come l’immaginazione umana abbia dato forma all’idea dell’“altro” cosmico. Al termine della missione Cygnus, il cargo con al suo interno l’opera ricamata di Tony Oursler rientra nell’atmosfera e si disintegra, come avviene per tutti i materiali non più necessari alla Stazione. E poeticamente, la Luce d’Artista diventa, letteralmente, luce nello spazio.

Il progetto lega l’arte contemporanea a una delle competenze più distintive della città. Da circa quarant’anni Torino, infatti, è una delle porte dell’Europa verso lo spazio: qui Thales Alenia Space è abilitatrice delle ambizioni dell’esplorazione umana e robotica, e sviluppa i moduli pressurizzati che permettono all’uomo di abitare lo spazio e di rifornire la Stazione Spaziale Internazionale, abitata ininterrottamente dal 2000. Dal 2013, Cygnus vola verso la Stazione in media due volte l’anno.

L’iniziativa si inserisce nella collaborazione di ricerca tra Politecnico di Torino e Thales Alenia Space sui sistemi di illuminazione montati su Cygnus, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni funzionali e attente al comfort di chi lavora in questi ambienti. Un dialogo tra università, ricerca e industria che passa anche dalla formazione di giovani progettisti e ingegneri, come gli studenti del team studentesco PoliTo in Light, che hanno seguito da vicino il progetto.

'Luci d’Artista' dimostra ancora una volta di essere una delle istituzioni per l’arte contemporanea maggiormente all’avanguardia a livello mondiale, soprattutto per quanto riguarda l’incontro di arte e tecnologia. In questo progetto condotto con il Politecnico di Torino, l’arte viene portata a collaborare con realtà di studio e tecnologia nel suo cammino di progresso e ricerca.

“Una delle missioni del Politecnico è quella di sviluppare conoscenze e competenze tecnologiche capaci di contribuire al progresso della società, anche attraverso il dialogo con linguaggi e forme espressive nuovi, come quelli dell’arte – commenta il rettore del Politecnico di Torino Stefano Corgnati. – L’innovazione trova una delle sue dimensioni più significative proprio nella capacità di aprirsi alla cultura, all’immaginazione e a nuove prospettive di interpretazione del mondo. Per il Politecnico di Torino è motivo di grande emozione vedere un’opera nata anche nell’ambito delle proprie attività di ricerca e collaborazione intraprendere il viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale. Un’esperienza che testimonia come la tecnologia possa farsi veicolo non solo di progresso scientifico, ma anche di cultura, bellezza e visione”.

Lucia Grizzaffi, responsabile Coordinamento di R&D, sviluppo dei prodotti e aree tecnologiche di Thales Alenia Space dichiara: “Lo sviluppo di nuovi prodotti di tecnologia avanzata al servizio di missioni spaziali complesse è obiettivo principe della ricerca e dello sviluppo di Thales Alenia Space. La luce è elemento essenziale delle infrastrutture abitative, che sia essa nello spazio o sulla Terra. Portiamo avanti con grande serietà e piacere la sinergia con il Politecnico di Torino che ci permette di evolvere ulteriormente il nostro know-how, collaborando con studenti e docenti di levatura internazionale. Poter collaborare infine con Luci d’Artista, istituzione artistica torinese, e l’artista di fama mondiale Tony Oursler ha rappresentato una sfida davvero interessante, affrontata con curiosità, per poter portare il grande valore d’arte nello spazio”.

“È per me un grande onore sentirmi parte di questo importante progetto legato al lancio della missione. Ho sempre creduto che il programma spaziale rifletta un impulso profondamente umano: quello di esplorare l’ignoto e ampliare le nostre conoscenze. La natura collaborativa di queste iniziative è per me fonte di ispirazione e rappresenta un esempio di ciò che è possibile realizzare quando mettiamo le nostre energie al servizio di obiettivi costruttivi – afferma l’artista Tony Oursler. – Esiste un legame tra Luci d’Artista, gli straordinari progetti realizzati dal Politecnico e gli impianti di produzione tecnologicamente avanzatissimi di Torino: la creatività. Per me, arte e scienza sono sempre state unite da un legame misterioso. Con la mia opera per la patch ricamata ho voluto esprimere proprio questo concetto di curiosità e creatività. Il nostro Sole è una fonte di forza, energia e vita. Posso immaginare che, osservato da grande distanza da una creatura extraterrestre in avvicinamento, possa apparire come una stella qualsiasi. Dal punto di vista simbolico, la stella è ricca di significati, tra cui quello della figura umana con le braccia e le gambe distese. «Siamo polvere di stelle», come ha detto Joni Mitchell. Il nostro DNA racchiude il delicato progetto della nostra specie. Oggi viviamo davvero nella fantascienza. Le tecnologie che abbiamo inventato in tempi recenti, come l’intelligenza artificiale e l’editing genetico, ci pongono di fronte a nuove sfide e ci offrono strumenti straordinari. In qualche modo, spero che il mio semplice disegno possa celebrare la creatività umana”.

“Questo momento segna un passaggio fondamentale per tutto il progetto di Luci d’Artista. Quella che negli anni è diventata la principale manifestazione di arte pubblica in Italia diventa a tutti gli effetti un grande laboratorio di ricerca in grado di far incontrare l'arte con la ricerca scientifica e tecnologica più avanzata a livello globale. Riuscire a inviare nello spazio una Luce d’Artista realizzata da Tony Oursler, uno dei più grandi artisti al mondo, è un traguardo impensabile fino a qualche anno fa. Penso sia il segno di come Luci d’Artista sia diventata un'istituzione ormai globale. Nei prossimi anni continueremo con ancora più forza su questa strada realizzando progetti specifici al di fuori dell'Italia in collaborazione con partner prestigiosi, non solo artistici. Vorremmo che, per sempre più persone nel mondo, Luci d’Artista possa diventare uno strumento in grado di avvicinarci alle stelle attraverso l'arte”, dichiara Antonio Grulli, curatore di Luci d’Artista.

'Luci d’Artista' è la collezione di arte pubblica con cui, dal 1998, Torino commissiona a grandi artisti internazionali installazioni luminose pensate per gli spazi della città. Realizzata da Fondazione Torino Musei, dal 2023 è curata da Antonio Grulli. La manifestazione arriva quest’anno alla 29/a edizione (dal 23 ottobre al 10 gennaio) con il tema Memories and Future Dreams.