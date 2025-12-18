circle x black
Made in Italy, a Roma International Dinner Gala Place di Nova Stella Lux

18 dicembre 2025 | 17.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

A Villa Brasini a Roma, Red Carpet e International Dinner Gala Place di Nova Stella Lux, partner di Diga Golf ed ExcellenceItaly.Luxury, piattaforma di supporto per la promozione ed internazionalizzazione del Made in Italy. La XXXII edizione dell'evento, creato da Anita Lo Mastro, partner e senior advisor per l’Internazionalizzazione e promozione d’impresa, con l’alto patrocinio dell’Ita (Agenzia per la Promozione all’ Estero e l’ Internazionalizzazione delle Imprese Italiane), di Federalberghi Roma, del Comitato Atlantico, dell’assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, della Regione Lazio, e del Diga Golf (Associazione Diplomatici golfisti), di Confitarma (Confederazione Italiana Armatori), dell’Istituto Italiano Navigazione e di RAM S.p.a. (Società in house del Ministero dei Trasporti), FinCalabra (Finanziaria della Regione Calabria), ha riunito come sempre, un parterre di alto livello tra diplomatici Internazionali, rappresentanti delle istituzioni e imprenditori.

La kermesse è stata condotta dalla giornalista Rai Daniela Pulci e ha visto la performance del tenore e direttore dell’orchestra sinfonica del Veneto, Cristian Ricci, a cui è seguita la consegna degli ExcellenceItaly.Luxury Awards, realizzati da un artista scultore in marmo di Carrara, che ha creato 4 opere per questa edizione. A ricevere gli award, Rashad Aslanov, Ambasciatore dell’Azerbaijan in Italia, per il settore Diplomatico, Stefano Dominella, presidente di Gattinoni Couture, alla presenza dello stilista Guillermo Mariotto, per il settore della Moda, il senatore Antonino Germanà, per il settore politico–istituzionale e Pasquale Esposito, presidente di E.P. spa, per il settore food.

Tra gli ospiti che hanno presenziato alla serata, Elena Lorenzini, vice capo gabinetto del Mimit (Ministero del Made in Italy), l’Ammiraglio di Divisione Fabio Agostini, Comandante del Comando Interregionale Marittimo Centro, il consigliere della Regione Calabria Orlandino Greco, il presidente dell’Autorità portuale di Taranto, Giovanni Gugliotti, l’amministratore unico di Ram S.p.a. Davide Bordoni, il Ceo di Skygate Cristian Colucci, il presidente di Millionaire, Savino Novelli, il socio fondatore di Azimut Giuseppe Fusilli, il proprietario di ErreBi Marmi Carrara, Paolo Maiello, MyVenice con il suo Ceo Paolo Tamay.

