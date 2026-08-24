Il controllo - riporta il comunicato ufficiale dell'Agenzia - è avvenuto al varco "nulla da dichiarare" dell'area arrivi extra Schengen del principale scalo lombardo
Maxi sequestro all'aeroporto di Milano Malpensa dove i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari della Guardia di Finanza hanno bloccato un viaggiatore in arrivo da Tokyo con ben 605 carte da collezione Pokémon e One Piece dal valore complessivo di 27mila euro senza che fossero state dichiarate alla dogana.
Il controllo - riporta il comunicato ufficiale dell'Agenzia - è avvenuto al varco "nulla da dichiarare" dell'area arrivi extra Schengen del principale scalo lombardo. Alla richiesta del personale di indicare eventuali merci soggette a dichiarazione doganale, il viaggiatore ha risposto di non trasportare beni soggetti a dichiarazione. La successiva ispezione dei bagagli, tra cui una valigia, un trolley e uno zaino, ha invece consentito di rinvenire, tra gli effetti personali, il bottino.
Non essendo il viaggiatore in possesso di documentazione attestante il valore della merce, il personale ha così proceduto a una ricognizione degli esemplari, dalla quale è emerso un valore commerciale di oltre 27mila euro, di gran lunga eccedente la franchigia di 430 euro prevista per i viaggiatori in arrivo per via aerea da Paesi terzi. I diritti doganali evasi ammontano a circa 6.900 euro, tra dazio e imposta sul valore aggiunto (IVA). La merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca ed è stata contestata la relativa violazione.