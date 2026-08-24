Maxi sequestro all'aeroporto di Milano Malpensa dove i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari della Guardia di Finanza hanno bloccato un viaggiatore in arrivo da Tokyo con ben 605 carte da collezione Pok﻿émon e One Piece dal valore complessivo di 27mila euro senza che fossero state dichiarate alla dogana.

Cosa è successo a Malpensa

Il controllo - riporta il comunicato ufficiale dell'Agenzia - è avvenuto al varco "nulla da dichiarare" dell'area arrivi extra Schengen del principale scalo lombardo. Alla richiesta del personale di indicare eventuali merci soggette a dichiarazione doganale, il viaggiatore ha risposto di non trasportare beni soggetti a dichiarazione. La successiva ispezione dei bagagli, tra cui una valigia, un trolley e uno zaino, ha invece consentito di rinvenire, tra gli effetti personali, il bottino.

Il sequestro e la sanzione

Non essendo il viaggiatore in possesso di documentazione attestante il valore della merce, il personale ha così proceduto a una ricognizione degli esemplari, dalla quale è emerso un valore commerciale di oltre 27mila euro, di gran lunga eccedente la franchigia di 430 euro prevista per i viaggiatori in arrivo per via aerea da Paesi terzi. I diritti doganali evasi ammontano a circa 6.900 euro, tra dazio e imposta sul valore aggiunto (IVA). La merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca ed è stata contestata la relativa violazione.