circle x black
Cerca nel sito
 

Maxi sequestro a Malpensa, bloccato viaggiatore con 605 carte da collezione Pokémon e One Piece: valgono 27mila euro

Il controllo - riporta il comunicato ufficiale dell'Agenzia - è avvenuto al varco "nulla da dichiarare" dell'area arrivi extra Schengen del principale scalo lombardo

Il tesoro scoperto a Malpensa - (Guardia di Finanza)
Il tesoro scoperto a Malpensa - (Guardia di Finanza)
24 agosto 2026 | 16.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Maxi sequestro all'aeroporto di Milano Malpensa dove i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari della Guardia di Finanza hanno bloccato un viaggiatore in arrivo da Tokyo con ben 605 carte da collezione Pok﻿émon e One Piece dal valore complessivo di 27mila euro senza che fossero state dichiarate alla dogana.

Cosa è successo a Malpensa

Il controllo - riporta il comunicato ufficiale dell'Agenzia - è avvenuto al varco "nulla da dichiarare" dell'area arrivi extra Schengen del principale scalo lombardo. Alla richiesta del personale di indicare eventuali merci soggette a dichiarazione doganale, il viaggiatore ha risposto di non trasportare beni soggetti a dichiarazione. La successiva ispezione dei bagagli, tra cui una valigia, un trolley e uno zaino, ha invece consentito di rinvenire, tra gli effetti personali, il bottino.

Il sequestro e la sanzione

Non essendo il viaggiatore in possesso di documentazione attestante il valore della merce, il personale ha così proceduto a una ricognizione degli esemplari, dalla quale è emerso un valore commerciale di oltre 27mila euro, di gran lunga eccedente la franchigia di 430 euro prevista per i viaggiatori in arrivo per via aerea da Paesi terzi. I diritti doganali evasi ammontano a circa 6.900 euro, tra dazio e imposta sul valore aggiunto (IVA). La merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca ed è stata contestata la relativa violazione.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
pokemon one piece sequestro aeroporto milano malpensa
Vedi anche
Meloni ad Amatrice, l'anziano la accarezza e lei: "Non mi far commuovere, ti voglio bene" - Video
Mercati nervosi con dazi Canada e isolamento economico Iran, oro sui massimi
Rocca: "Ad Amatrice comunità resiliente, accelerare la ricostruzione" - Video
Sindaco di Amatrice: "C'è tanta voglia di ritrovare normalità, territorio ha bisogno di crederci" - Video
News to go
Consumi culturali, cresce la spesa media delle famiglie italiane
In valigia carte Pokémon e One Piece per 27mila euro, maxi sequestro a Malpensa - Video
Marsilio: "In Abruzzo ricostruzione procede anche se complicata dal 'doppio cratere'" - Video
Esplosione a Cassino, le immagini della palazzina distrutta
"Aiuto, crolla tutto", le prime telefonate durante il terremoto del Centro Italia - Video
Tania Cagnotto, vacanze in famiglia con gare di tuffi - Video
Caccia, bombardieri e l'Air Force One nei cieli di Washington prima della gara Indycar - Video
Terremoto, il commissario Castelli: "Primi sei anni spesi male ma ora c'è cambio di passo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza