circle x black
Cerca nel sito
 

Maltempo a Roma, albero cade su auto all'Eur: un ferito

Un pino è crollato sui veicoli in sosta e un bus in via Guglielmotti, un altro in via Ugo de Carolis. Dall'alba sono circa 150 gli interventi che i vigili del fuoco hanno effettuato in città

Vigili del Fuoco - Fotogramma /Ipa
Vigili del Fuoco - Fotogramma /Ipa
28 gennaio 2026 | 17.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Forte ondata di maltempo su Roma, con un albero caduto in mattinata su una Mercedes in via dell'Oceano Atlantico, all'Eur. Sul posto è intervenuta la polizia locale del IX gruppo per la messa in sicurezza e la viabilità nella zona. A quanto si apprende un uomo, che era a bordo della vettura, è stato portato in ospedale.

Un altro albero, un pino, è caduto poi da un'area privata in via Ugo de Carolis, all'altezza di via Damiano Chiesa: sono stati colpiti alcuni veicoli in sosta e, parzialmente, la parte posteriore di un autobus. Nessuno in questo caso è rimasto ferito.

Un altro pino è poi caduto in via Guglielmotti e sul posto è intervenuto l'VIII gruppo Tintoretto. L'albero ha colpito una decina di mezzi in sosta, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sono stati circa un centinaio gli interventi delle pattuglie della Polizia Locale di Roma già da questa notte.

Dall'alba sono quindi circa 150 gli interventi che i vigili del fuoco del Comando di Roma hanno effettuato a seguito del maltempo sul territorio della Capitale e provincia. Diverse le chiamate ricevute dalla sala operativa per alberi e rami pericolanti, allagamenti e verifiche di vario genere.

Dalle 8 alle 13 circa, una squadra dei vigili de fuoco con l'ausilio di un'autoscala e un'autogrù, è stata impegnata per la rimozione di un albero caduto sulla chiesa di Santa Barbara Apostolo, in Piazza dei Geografi zona Tor Pignattara.

Disagi nel comune di Anguillara Sabazia per una frana in Via di Pizzo Prato e a Morlupo nel primo pomeriggio, per un dissesto statico in Via Indipendenza. Proseguono le operazioni di messa in sicurezza in tutta la provincia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
maltempo maltempo roma maltempo roma alberi crollati roma alberi crollati maltempo
Vedi anche
News to go
Stretta sui tatuaggi, arriva il consenso informato
News to go
Pensionati, le prime scadenze in arrivo nel 2026
Violenza sulle donne, Schlein: "Testo Bongiorno irricevibile, ho sentito Meloni e gliel’ho detto"
News to go
Maltempo in Sicilia, si contano i danni
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video
News to go
Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza