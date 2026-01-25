circle x black
Maltempo, è allerta gialla in 12 regioni: domenica tra piogge e nevicate

Più esposte le zone tirreniche ma, in pratica, l'instabilità domina sul Paese

Un temporale - (Fotogramma/Ipa)
25 gennaio 2026 | 08.32
Redazione Adnkronos
Ancora maltempo sull’Italia oggi, domenica 25 gennaio: è allerta gialla in 12 regioni per piogge e nevicate. Le regioni più esposte durante il weekend alle piogge sono quelle tirreniche ma, in pratica, l'instabilità domina sul Paese, dal sapore autunnale al Centro-Sud e solo a tratti invernale al Nord.

Le regioni a rischio

L'allerta per rischio idraulico - fa sapere la Protezione civile con un bollettino - riguarda parte della Calabria, dell'Emilia Romagna e della Sardegna. Il rischio temporali riguarda parte dell'Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia. Rischio idrogeologico in parte dell'Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria.

La mappa della neve

Le aree dove la neve sarà più probabile, si legge su iLMeteo.it, sono:

Piemonte e Valle d'Aosta: neve diffusa su gran parte del territorio. Fiocchi pronti a imbiancare città come Aosta, Torino, Biella, Novara e Vercelli;

Alpi e Prealpi: qui arriveranno delle gran belle nevicate, anche sulle montagne "Olimpiche", ci aspettiamo oltre 30 cm di neve fresca entro la fine dell'evento sopra i 700-800 metri di quota.

Appennini: possibili nevicate sopra gli 800-900 metri sui rilievi di Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio e Molise.

