Piogge e i temporali del weekend su alcune delle nostre regioni prima di una vera e propria burrasca sull’Italia con venti forti e precipitazioni abbondanti. Intanto oggi sabato 26 luglio arriverà una prima sfuriata temporalesca con la possibilità pure di locali grandinate in particolare su Alpi e Prealpi e vicine pianure del Nord-est. Acquazzoni, seppur più localizzati, interesseranno anche Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Marche e Abruzzo.

Domani, domenica 27 luglio, le condizioni meteo sono previste in deciso miglioramento: avremo infatti maggiori spazi soleggiati da Nord a Sud con le ultime piogge solamente sull’arco alpino. Da segnalare, tuttavia, un deciso rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali con raffiche burrascose di Maestrale ad oltre 60 km/h in particolare sulla Sardegna e su tutto il medio e basso Tirreno sottolinea iLMeteo.it.

Previsioni meteo prossima settimana

La pausa dal maltempo sarà alquanto effimera, già da lunedì 28 luglio arriverà una vera e propria burrasca proprio nel cuore dell’estate italiana. A causa della rapidità con cui avverrà l'irruzione e della tanta energia in gioco, nonché dei forti contrasti tra masse d'aria completamente diverse, si verranno a creare le condizioni ideali per lo sviluppo di celle temporalesche in grado provocare forti colpi di vento e locali nubifragi. Non solo piogge, la burrasca farà crollare le temperature su buona parte dell'Italia, con i valori che si porteranno addirittura fin sotto la media del periodo su buona parte delle regioni.

Questo continuo alternarsi di fenomeni così estremi (ondata di caldo anomale come quelle degli ultimi giorni, grandinate e nubifragi) non è più un’eccezione, ma sempre più la nuova normalità. È ormai chiaro che dovremo abituarci a una nuova realtà climatica, dove l’adattamento e la prevenzione non saranno più opzioni, ma necessità.

Nel dettaglio

Oggi, sabato 26 luglio - Al Nord: temporali diffusi alternati a schiarite. Al Centro: temporali alternati a pause soleggiate, specie su Marche e Appennini. Al Sud: sole e ancora caldo.

Domani, domenica 27 luglio - Al Nord: temporali sulle Alpi, sole altrove. Al Centro: prevalenza di sole, qualche rovescio su zone interne. Al Sud: prevalenza di sole.

Lunedì 28 luglio - Al Nord: temporali sulle Alpi, sole altrove. Al Centro: prevalenza di sole, qualche rovescio su zone interne. Al Sud: prevalenza di sole.

TENDENZA: intensa ondata di maltempo per l’arrivo di un nuovo ciclone con temporali e grandinate a partire dalle regioni del Centro Nord. Forti venti di burrasca lungo le coste.