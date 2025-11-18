circle x black
Frana a Cormons, recuperato il corpo dell'anziana dispersa

La donna era stata individuata poco dopo le 22, ma le operazioni di recupero erano state interrotte a causa del maltempo

Frana a Brazzano di Cormons
Frana a Brazzano di Cormons
18 novembre 2025 | 07.56
Redazione Adnkronos
È stato recuperato nella notte dai vigili del fuoco il corpo dell'anziana dispersa dopo il crollo dell’abitazione avvenuto ieri mattina a Brazzano, frazione di Cormons (provincia di Gorizia), a causa d una frana causata dal maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia. La donna era stata individuata poco dopo le 22, ma le operazioni di recupero erano state interrotte a causa delle piogge, che rendevano troppo pericoloso lavorare per il rischio di nuovi cedimenti del pendio. Quando le condizioni meteorologiche sono migliorate i soccorritori sono riusciti a portare a termine il recupero.

In serata i vigili del fuoco avevano già trovato il corpo dell’altro disperso, il cittadino tedesco Quirin Kuhnert, 32 anni. Non risultano ulteriori persone mancanti all’appello.

La frana che ha travolto la casa è stata provocata dalle intense piogge che hanno colpito duramente l’area compresa tra Palmanova e la provincia di Gorizia. I danni maggiori si sono registrati proprio a Cormons, dove in sole sei ore sono caduti 152 millimetri di pioggia. Il fiume Judrio è esondato, causando estesi allagamenti.

Tag
maltempo Cormons frana cormons frana cormons gorizia frana gorizia frana brazzano frana a brazzano di cormons maltempo oggi maltempo friuli venezia giulia maltempo italia
