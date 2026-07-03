circle x black
Cerca nel sito
 

Marito ministro Roccella disperso, ricerche ancora senza esito: sommozzatori e droni in azione

Le operazioni, che vanno avanti giorno e notte, sono rese complicate dalla scarsa visibilità dello specchio d'acqua, il cui fondale è particolarmente fangoso

Ricerche sul lago di Vico - Vigili del Fuoco
Ricerche sul lago di Vico - Vigili del Fuoco
03 luglio 2026 | 09.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, disperso nel lago di Vico (Viterbo) da sabato scorso. Le operazioni, che vanno avanti giorno e notte, sono rese complicate dalla scarsa visibilità dello specchio d'acqua, il cui fondale è particolarmente fangoso. Anche oggi in azione ci sono i sommozzatori dei vigili del fuoco provenienti da Lombardia, Calabria, Sardegna e Lazio, moto d'acqua e droni. A quasi cinque giorni dall'incidente, però, le ricerche restano senza esito.

Cavallari, 84enne, si era tuffato nel lago sabato pomeriggio dalla barca con cui era in gita insieme alla moglie, ma non è più riemerso. A dare l'allarme è stata la stessa ministra.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
marito roccella roccella lago vico luigi cavallari
Vedi anche
Emma a Rock in Roma, serata tra amici con Elisa, Amoroso e Annalisa
Lazio, migliaia di tifosi al corteo contro Lotito tra cori e bandiere - Video
Usa, a villa Taverna a Roma i festeggiamenti per il 4 luglio - Video
Massiccio attacco russo sull'Ucraina, i soccorsi a Kiev tra gli edifici distrutti - Video
Pierre Coffin: "I Minions tornano al cinema come non li avete mai visti" - Video
Le musiche del mondo di Tim Burton incantano Roma, l'esibizione di Danny Elfman - Video
Funerali agente morto durante inseguimento, applausi sulle note di 'Hallelujah' per Francesco Imprezzabile
New York, scalano Empire State Building per la pace e scatta la proposta di matrimonio - Video
Il Cardinale Parolin e il dolore per lo scisma dei Lefebvriani: "Riprenda il dialogo"
News to go
Fisco, le scadenze di luglio 2026: il calendario completo
Bucarest come Venezia, le immagini dopo la tempesta in Romania
Wimbledon, il parere del fisiatra: "Con campo in erba aumentano gli infortuni"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza