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Maurizio Battista denunciato dall'ex impresario per stalking e diffamazione

Il caso riguarda alcuni video pubblicati dal comico romano sui social in cui, senza mai fare il nome di Censi e riferendosi ad “uno sciacallo”, accusa l’ex impresario di avergli sottratto circa un milione e mezzo di euro. Chiesta anche una misura interdittiva

Maurizio Battista - Fotogramma /Ipa
Maurizio Battista - Fotogramma /Ipa
09 aprile 2026 | 13.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Maurizio Battista denunciato dal suo ex manager, Fabio Censi, per stalking e diffamazione aggravata. Nei confronti del comico romano viene anche chiesta una misura interdittiva. Il caso riguarda alcuni video pubblicati da Battista sui suoi profili social in cui, senza mai fare il nome di Censi e riferendosi ad “uno sciacallo”, accusa l’ex impresario di avergli sottratto circa un milione e mezzo di euro.

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“Battista ha deciso di interrompere improvvisamente il nostro rapporto che era iniziato nel 2018 - si legge nella denuncia redatta dall’avvocato Pietro Nicotera in cui si ricostruisce la vicenda iniziata nel gennaio scorso -. Dopo avere preso questa decisione ha cominciato a pubblicare sui social video con frequenza quotidiana facendo riferimento ad uno ‘sciacallo che era inseguito da un cacciatore con il fucile carico’ usando termini e modi alquanto pesanti e minacciosi senza però indicare a chi si riferisse al punto che destava la curiosità di migliaia di persone che lo seguono sui social”.

Nell’atto si spiega che lo stesso Battista avrebbe presentato una denuncia contro l’ex manager. “Una iniziativa rivendicata in una mail inviata dal comico ai consiglieri comunali di Canterano, in provincia di Roma, dove sono assessore e vicesindaco”, aggiunge l’ex impresario. Secondo il legale di Censi, il comportamento dell’artista ha “provocato nel mio assistito un perdurante e grave stato di ansia e di paura e generato un fondato timore per la propria incolumità. Alla luce di ciò nella denuncia chiediamo alla Procura di applicare nei confronti di Battista una misura cautelare idonea ad impedirgli la reiterazione delle azioni illecite fino ad oggi commesse”.

Riproduzione riservata
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maurizio battista fabio censi maurizio battista denuncia maurizio battista diffamazione stalking
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