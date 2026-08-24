Allerta arancione per Campobasso, Bari e Messina. Mentre Ancona, Reggio Calabria, Roma, Catania e Latina per tre giorni con bollino giallo

Nuova settimana all’insegna del caldo intenso al Centro-Sud e sulle Isole, con temperature elevate e diverse città alle prese con livelli di allerta per le ondate di calore. Il bollettino del Ministero della Salute conferma una situazione particolarmente critica in Sicilia e in altre aree del Mezzogiorno.

Bollino rosso a Palermo

A Palermo è previsto il bollino rosso, livello 3, fino a mercoledì 26 agosto. Si tratta del livello massimo di allerta, associato a condizioni di ondata di calore che possono provocare effetti negativi sulla salute anche delle persone sane.

Il bollino arancione, livello 2, è invece previsto a Campobasso, mentre Bari è in arancione oggi e Messina oggi e domani. Il livello 2 segnala condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione.

Sono inoltre in bollino giallo fino a mercoledì Ancona, Reggio Calabria, Roma, Catania e Latina.

Il Nord del Paese 'respira' ed è sostanzialmente 'verde' (Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo, Milano, Genova, Brescia, Bolzano, Bologna) fino al 26 agosto.

Previsioni meteo

Le previsioni meteo confermano dunque un’Italia divisa in due. Al Centro-Sud e sulle Isole continua la fase di caldo intenso, con temperature elevate e condizioni localmente afose. In particolare, Sicilia, Calabria, Puglia e Sardegna restano tra le zone maggiormente interessate dal caldo.

Al Nord, invece, l’atmosfera è più instabile: sono possibili rovesci e temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, con temperature più contenute rispetto al Mezzogiorno.

Martedì ancora caldo al Sud

Anche oggi, martedì 25 agosto, il caldo continuerà a interessare soprattutto il Sud e le Isole. Le temperature resteranno elevate, mentre al Nord proseguirà una maggiore instabilità.

La tendenza per i giorni successivi indica inoltre una possibile nuova intensificazione del caldo tra il 27 e il 29 agosto, con valori molto elevati soprattutto sulle regioni meridionali.

Nord Italia, pausa dal grande caldo

Sul resto del Paese la situazione sarà decisamente più tranquilla. Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo, Milano, Genova, Brescia, Bolzano e Bologna risultano sostanzialmente in area verde nel bollettino del Ministero della Salute fino al 26 agosto.

Previsti temporali su Valle d’Aosta, Piemonte e provincia autonoma di Bolzano, in Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi, martedì 25 agosto, allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su settori di Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Lazio, nonché sull'intero territorio di Toscana, Marche e Umbria.

L’Italia si trova quindi ancora una volta divisa tra il caldo intenso al Centro-Sud e una maggiore instabilità al Nord. La situazione resta da monitorare soprattutto nelle città interessate da bollino rosso e arancione, dove il Ministero raccomanda particolare attenzione alle persone più fragili.