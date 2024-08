Temporali, caldo africano e temperature record sull'Italia. L'afa non abbandona la penisola, ma anzi si fa pressante ed estrema così come i fenomeni meteo che accompagnano l'anticiclone Caronte, responsabile del picco di calore. Nessuna tregua, quindi, ma termometro in salita nel fine settimana dove si toccheranno i 40°C in molte città, specie nel Centro-Sud. Queste le previsioni degli esperti per la giornata di oggi, 8 agosto, e per i giorni a venire.

Caldo anomalo, grandine e temporali: cosa dice l'esperto

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che la frequenza dell’anticiclone africano è aumentata a dismisura nel nuovo secolo, favorendo in Estate ondate di caldo anomalo alternate a nubifragi e grandinate.

E’ il nuovo clima estivo del XXI secolo, causato dall’accumulo di tanto calore ed umidità nei bassi strati, accumulo che agisce come combustibile/energia per la formazione di violenti temporali.

Nelle prossime ore avremo altri rovesci di calore, più diffusi nel pomeriggio sul settore di Nord-Est e lungo l’Appennino; in seguito, gradualmente, l’alta pressione diventerà ancora più robusta ed opprimente e anche questi fenomeni scompariranno per qualche giorno. E’ atteso, infatti, il picco del caldo con cieli sgombri da nubi nel weekend e anche lunedì 12 agosto.

Intanto, nel pomeriggio, nonostante i temporali suddetti, le temperature non caleranno, anzi avremo ancora estremi di 38°C al Sud, 37°C anche a Terni e 35°C a Bologna e Roma.

Ma sarà da venerdì che il termometro salirà ancora con Caronte: è in arrivo il weekend più caldo del 2024 con 40°C a Ferrara, Firenze, Forlì, Terni e valori simili, molto diffusi, su gran parte del Sud e sulle Isole Maggiori.

Un caldo infinito al Centro-Sud: Roma boccheggerà tra 34 e 37°C almeno fino al 20 agosto, al meridione i valori saranno ancora più alti ad oltranza! Al Nord, invece, potremmo assistere ad un cedimento dell’anticiclone intorno a Ferragosto: è presto per esserne certi, ma potrebbero arrivare correnti più 'fresche' dall’Oceano Atlantico.

Queste correnti atlantiche favorirebbero purtroppo anche forti temporali, ma è il prezzo da pagare per vedere la 'Porta di Uscita del Forno carontesco'.

Le previsioni nel dettaglio

Giovedì 8: sole prevalente, qualche rovescio specie al Nord-Est. Al Centro: sole prevalente e molto caldo. Al Sud: sole prevalente e molto caldo; temporali di calore su Appennini.

Venerdì 9: sole prevalente e molto caldo. Al Centro: sole prevalente e molto caldo. Al Sud: sole prevalente e molto caldo.

Sabato 10: sole prevalente e molto caldo. Al Centro: sole prevalente e molto caldo. Al Sud: sole prevalente e molto caldo.

Tendenza: anticiclone africano Caronte sempre invadente e persistente.