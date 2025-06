I missili dell'Iran colpiscono Haifa, nel sud dell'Israele. "Sono molto depresso. Due punti strategici sono stati colpiti dagli iraniani", dice Yona Yahav, sindaco della città.

🔴 BREAKING: The Iranian regime has just launched a barrage of ballistic missiles at Haifa—a city where Jews and Arabs live side by side in peace.



One missile struck next to a mosque.



The Iranian regime is firing indiscriminately at civilians—with zero regard for who they hit. pic.twitter.com/Vs1whWPjMg