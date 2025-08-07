Tommaso Giuntella, inviato di 'Agorà Estate', condotto da Giulia Di Stefano e Marco Carrara, gira tra Camera e Senato con in mano un blocco di enigmistica: come si risolve il cruciverba delle regionali? Quali nomi si incastreranno nelle definizioni dell’enigma di questa stagione? A ogni politico che incontra, nell’ultimo giorno di lavori parlamentari, chiede: chi sarà il candidato del proprio schieramento in Veneto, Campania, Calabria, Toscana? Dopo aver incrociato Alessandro Cattaneo di Forza Italia e Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia, è il turno di Debora Serracchiani, deputata Pd.

“Il rebus delle candidature lo risolviamo prima delle ferie”, risponde sicura. “Il rebus Toscana lo risolviamo, quello della Toscana speriamo”. Al che Giuntella le chiede, con la pagina del cruciverba davanti: “Definizione: nome di frutto estivo…per la Campania”. E lei: “Uva!”. E l’inviato scoppia a ridere: “Come uva? doveva dire Fico!”.