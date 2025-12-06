circle x black
Cerca nel sito
 

Uccide la nonna a martellate, fermato trentenne ad Acilia

La vittima aveva 80 anni, l'allarme lanciato dai vicini. Ferito anche il compagno della madre del ragazzo

Polizia - Fotogramma
Polizia - Fotogramma
06 dicembre 2025 | 11.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una donna di 80 anni è stata uccisa a martellate in casa ad Acilia. La polizia ha fermato il nipote di 30 anni che dopo l'omicidio, avvenuto in un'abitazione di via Giuseppe Molteni, si era allontanato prendendo un treno della Roma-Lido. Il giovane è stato bloccato in viale Giustiniano Imperatore, in zona Ostiense, dove gli agenti grazie alla geolocalizzazione del telefono lo hanno individuato.

L'anziana sarebbe stata uccisa nel corso di una lite. A lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa che hanno chiamato le forze dell'ordine. Ferito anche il compagno della madre del ragazzo che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Grassi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
uccide nonna acilia acilia nonna uccisa a martellate acilia anziana uccisa nipote uccide nonna acilia
Vedi anche
News to go
Italia sempre più povera e vecchia, la fotografia del Censis
News to go
Ponte dell’Immacolata da bollino rosso, previsti 31 milioni di spostamenti
Disabilità, Picierno (Pd): "Ue investa in politiche uguaglianza, società più inclusiva è più forte"
Tatiana Tramacere, ecco la mansarda di Dragos dove è stata ritrovata - Il video esclusivo del Tg1
X Factor 2025, eroCaddeo: “Ho tanti brani pronti, ora sogno i live”
Disabilità, Sberna (FdI): "Piena tutela diritti persone diversamente abili al centro agenda Parlamento Ue" - Video
Milano Cortina, Buonfiglio: "Tregua olimpica? Ha firmato anche la Russia" - Video
Cianfoni (Apnea): "Divario con altri sport si sta riducendo" - Video
News to go
Bonus sport 2025, domande fino al 10 dicembre
Sberna: "Stem decisive per il futuro dei nostri giovani e della competitività europea"
Osservatorio Stem, De Luca (Deloitte): "Servono dati e strategie per colmare il divario di competenze in Europa"
New to go
Caporalato, Procura Milano indaga su 13 marchi di moda


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza