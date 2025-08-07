circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina-Russia, Trump: "Putin non deve per forza incontrare Zelensky" - Video

07 agosto 2025 | 23.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Donald Trump è pronto a incontrare Vladimir Putin. E il presidente russo non è tenuto a incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky prima di sedersi al tavolo col numero 1 degli Stati Uniti. "Vogliono vedermi, io farò il possibile per porre fine alle uccisioni", dice Trump. Putin, in giornata, ha mostrato perplessità davanti all'ipotesi di un incontro a 3, aperto anche a Zelensky. Trump, in base alle dichiarazioni rilasciate alla Casa Bianca, è intenzionato a svolgere il ruolo di interlocutore principale - se non unico - del leader russo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ucraina russia trump putin guerra ucraina russia
Vedi anche
Ucraina-Russia, Trump: "Putin non deve per forza incontrare Zelensky" - Video
Putin e l'incontro con Trump: "Anche Zelensky? Vediamo... " - Video
Serracchiani (Pd) 'bocciata' al cruciverba: invece di Fico, per la Campania sceglie l’uva - Video
Chikungunya, allarme in Cina: oltre 7.700 casi
News to go
Dazi Usa, grandi aziende produttrici di alcolici avvertono Trump che
News to go
L'Italia brucia di nuovo con l'anticiclone Pluto
News to go
Gucci, stato di agitazione per 1.000 dipendenti in Italia
Putin e Witkoff, incontro con inchino - Video
Hiroshima, 80 anni dal lancio della bomba atomica
News to go
Trump all'Ue: "Mantenete la parola su investimenti o dazi al 35%"
News to go
Meteo, torna il caldo africano in Italia
Bonifici istantanei, cosa cambia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza