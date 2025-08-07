Donald Trump è pronto a incontrare Vladimir Putin. E il presidente russo non è tenuto a incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky prima di sedersi al tavolo col numero 1 degli Stati Uniti. "Vogliono vedermi, io farò il possibile per porre fine alle uccisioni", dice Trump. Putin, in giornata, ha mostrato perplessità davanti all'ipotesi di un incontro a 3, aperto anche a Zelensky. Trump, in base alle dichiarazioni rilasciate alla Casa Bianca, è intenzionato a svolgere il ruolo di interlocutore principale - se non unico - del leader russo.