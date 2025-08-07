Dazi Usa, grandi aziende produttrici di alcolici avvertono Trump che

Tariffe 15% a Ue mettono a rischio 2 miliardi di dollari di vendite e 25.000 posti di lavoro
Cinquantasette associazioni dell'industria degli alcolici hanno inviato una lettera al presidente Usa Donald Trump per esprimere forte preoccupazione riguardo ai nuovi dazi del 15% imposti sugli alcolici provenienti dall'Unione europea. Secondo le stime contenute nella missiva inviata dalla 'Toasts not Tariffs Coalition', la misura rischia di ridurre fino a 2 miliardi di dollari il valore delle vendite nel mercato statunitense e di mettere a rischio circa 25.000 posti di lavoro.