Vladimir Putin e Steve Witkoff. Il presidente russo riceve oggi l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per un incontro cruciale nel dialogo tra Washington e Mosca per una soluzione negoziale alla guerra in Ucraina. L'8 agosto, in teoria, scade l'ultimatum fissato da Trump: senza lo stop al conflitto, gli Usa adotteranno sanzioni nei confronti della Russia. L'incontro odierno tra Putin e Witkoff inizia con un dettaglio che non è sfuggito a molti osservatori: il presidente russo accenna un inchino, con un'inversione di tendenza rispetto all'ultimo meeting. Ad aprile, nel precedente faccia a faccia, Witkoff si presentò da Putin mettendo una mano sul cuore: un gesto giudicato inopportuno da analisti e osservatori.