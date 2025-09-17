Caldo estivo sull'Italia fino all'Equinozio - con 29 gradi a Milano, 30-31 a Roma, 32 a Napoli, 33 a Firenze e 34 a Terni 34 - poi sarà subito maltempo autunnale.

Questa fase calda e soleggiata ci accompagnerà fino a domenica 21 giugno, con l’ultima settimana della stagione pienamente in linea con quanto successo negli ultimi 3 mesi. Nelle prossime ore avremo invece alcuni residui disturbi sulla fascia orientale, con qualche piovasco e un leggero temporaneo calo delle temperature: dal pomeriggio di oggi mercoledì 17 giugno fino alla mattina di domenica 21, l’alta pressione riporterà però subito condizioni 'quasi nordafricane' su gran parte del Paese. In particolare, avremo un sensibile rialzo immediato delle temperature in Sicilia con punte di 34-35°C, poi il caldo settembrino si espanderà anche al Centro e sul resto del Sud. Al Nord le temperature saliranno in particolare da venerdì, regalando un weekend dal sapore agostano su tutto lo Stivale fa sapere iLMeteo.it.

Arriva la Tempesta equinoziale

Lunedì 22 settembre alle 20:19 ci sarà l’Equinozio ed entreremo nell'autunno: quest’anno in modo eccezionale, proprio a quell’ora, inizieranno le piogge più intense localmente abbondanti tra Nord-ovest e Toscana. In pratica, l’autunno busserà alla porta italiana in modo puntuale, anzi puntualissimo: esattamente da lunedì sera, proprio intorno alle 20, avremo un marcato peggioramento, associato a quella che viene definita in gergo meteorologico, appunto, 'Tempesta equinoziale'.

Nel dettaglio

Oggi, mercoledì 17 settembre - Al Nord: nubi sparse, qualche piovasco in Emilia Romagna. Al Centro: cielo parzialmente nuvoloso, qualche piovasco sulle adriatiche. Al Sud: sole e caldo.

Domani, giovedì 18 settembre - Al Nord: sole e caldo per il periodo. Al Centro: soleggiato, caldo in aumento. Al Sud: tutto sole e caldo.

Venerdì 19 settembre - Al Nord: sole e caldo per il periodo. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: tutto sole e caldo.

TENDENZA: domina l’anticiclone, tanto sole e clima estivo. Peggiora da lunedì 22.