Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"

"Non può esserci una vera democrazia in un contesto nel quale i cittadini non hanno la possibilità di accedere a un'informazione libera". Così la premier Giorgia Meloni, secondo cui "affinché l'informazione svolga pienamente il suo compito, oltre che libera, deve riuscire ad essere credibile e autorevole". In terzo luogo, osserva ancora Meloni, "non dovrebbe svilire la deontologia con la rivendicazione a poter diffondere liberamente notizie false e prive di ogni riscontro per colpire i nemici di turno".