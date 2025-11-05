circle x black
Nepal, continuano ricerche Kirchler e Di Marcello: recuperato corpo di Paolo Cocco

A renderlo noto sono fonti della Farnesina

05 novembre 2025 | 11.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Allo stato attuale Markus Kirchler e Marco Di Marcello risultano ancora ufficialmente dispersi e continuano le ricerche per il loro soccorso": a renderlo noto sono fonti della Farnesina parlando della tragedia sulle vette himalayane del Nepal, dove valanghe improvvise hanno travolto diverse spedizioni internazionali causando almeno nove morti, la maggior parte dei quali italiani.

"Il Consolato Generale a Calcutta ha inoltre ricevuto conferma del decesso del connazionale Paolo Cocco, il cui corpo è stato recuperato", precisano.

Cosa è successo

Nella giornata di lunedì, una valanga ha investito un gruppo di dodici persone presso il campo base del picco Yalung Ri, nel Nepal centrale, in prossimità del confine con la Cina. In questa tragica circostanza, sette persone hanno perso la vita tra cui Paolo Cocco. Secondo Phurba Tenjing Sherpa, rappresentante dell'organizzatore di spedizioni Dreamers Destination, gli italiani morti sarebbero 5. Sherpa, la cui compagnia aveva curato l'organizzazione della spedizione per parte del gruppo, ha confermato di aver "visto tutti e sette i corpi". I restanti membri del gruppo sono stati tratti in salvo e trasportati in elicottero nella capitale Kathmandu nella mattinata di oggi, come riferito da Gyan Kumar Mahato, alto funzionario di polizia del distretto di Dolakha.

Farronato e Caputo morti sul Panbari

In un altro incidente, avvenuto venerdì 31 ottobre durante il tentativo di scalata della montagna Panbari, hanno perso la vita Stefano Farronato e Alessandro Caputo. Il loro decesso è stato confermato dalla Farnesina. I due alpinisti, che sono stati trovati nella loro tenda sepolti da tre metri di neve, facevano parte di una spedizione di tre membri. Il capocordata, che si trovava al campo base, è stato salvato domenica da un elicottero.

