circle x black
Cerca nel sito
 

Nepal, tra i dispersi due abruzzesi Paolo Cocco e Marco Di Marcello

Paolo Cocco, fotografo ed ex vicesindaco di Fara San Martino. Il sindaco Tavani: "Per me è un fratello minore". Marco Di Marcello, biologo 37enne di Teramo

Marco Di Marcello e Paolo Cocco
Marco Di Marcello e Paolo Cocco
04 novembre 2025 | 12.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Due abruzzesi risultano dispersi sul Dolma Khang, una vetta di 6.300 metri al confine settentrionale del Nepal, dopo una valanga che ha travolto un gruppo di scalatori nella mattinata di lunedì.

Si tratta di Paolo Cocco, fotografo ed ex vicesindaco di Fara San Martino (Chieti), e Marco Di Marcello, biologo 37enne di Teramo. I due avevano annunciato una spedizione congiunta sul Dolma Khang. Di loro non si hanno più notizie. La valanga avrebbe coinvolto diversi alpinisti internazionali. Le operazioni di soccorso, rallentate dal maltempo e dall’altitudine, sono in corso e i soccorritori stanno tentando di raggiungere l’area con elicotteri non appena le condizioni lo permettono.

Sindaco Fara San Martino, Antonio Tavani: "Per me Paolo è un fratello minore"

"Per me Paolo è un fratello minore, spero solo possiamo trovarlo. Speriamo...", dice commosso all'Adnkronos il sindaco di Fara San Martino, Antonio Tavani. Cocco, spiega, "era partito il 24 ottobre e doveva rientrare il 20 novembre. Da quello che sappiamo era quasi sulla vetta quando è stata segnalata la valanga. Da qualche anno lavorava in Austria come grafico, ma tornava spesso in paese. L’ho visto l’ultima volta il 10 ottobre, alla festa per i 100 anni della nonna. Mi ha seguito in tutto quello che ho fatto negli ultimi venti anni, ha lavorato per me, è stato in amministrazione comunale, stava lavorando al sito turistico del Comune, un ragazzo vivo, vitale, generoso, solidale, pronto. Un visionario e un artista, ma sempre con i piedi ben saldi a terra. Umile. Raccoglieva sempre le sfide più affascinanti come questa ulteriore che stava vivendo, volevano essere i primi italiani o abruzzesi su quella vetta. Erano a 50 metri. Noi crediamo ancora che possa avercela fatta".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
nepal paolo cocco marco di marcello nepal dispersi italiani
Vedi anche
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza