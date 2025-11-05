circle x black
Champions League, oggi Inter-Kairat Almaty - Diretta

I nerazzurri sfidano i kazaki nella quarta giornata della massima competizione europea

L'Inter - Afp
05 novembre 2025 | 20.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Inter torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 5 novembre, i nerazzurri affrontano i kazaki del Kairat Almaty - in diretta tv e streaming - nella quarta giornata della fase campionato. I nerazzurri, a punteggio pieno a 9 punti, vanno a caccia di un successo pesantissimo in ottica qualificazione, mentre gli avversari arrivano a San Siro con il sogno di muovere una classifica che fin qui li vede a quota 1 dopo il pari casalingo contro il Pafos dell'ultima giornata.

Nella prossima giornata di Champions League l'Inter volerà a Madrid per sfidare l'Atletico del Cholo Simeone.

