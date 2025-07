Ore contate per il cado record degli ultimi giorni. Un fronte temporalesco in discesa dal Nord Europa innescherà infatti un’importante svolta a livello emisferico con il ritorno di temporali e grandinate.

Meteo oggi e domani

Intanto però oggi, venerdì 4 luglio, raggiungeremo il picco di questa fase rovente con le temperature che si porteranno ben oltre le medie climatiche di riferimento con punte massime sopra i 37-38°C, soprattutto sulle pianure del Nord, sulle zone interne delle due Isole maggiori (qui addirittura si potrebbero superare i 41°C) e su parte del Centro (39°C a Firenze e Roma). Da segnalare solamente la possibilità di temporali sulle zone alpine e prealpine, localmente anche molto intensi, sottolinea iLMeteo.it.

Queste lunghe e infiammate giornate sono dovute alla presenza dell’anticiclone africano che trasporta masse d’aria di origine subtropicale direttamente dalle zone interne di Marocco, Algeria e Tunisia fin verso il bacino del Mediterraneo e il cuore dell’Europa. E’ proprio questa una delle differenze più importanti rispetto al passato quando a dominare la scena sull’estate italiana ci pensava il più mite anticiclone delle Azzorre che dall’oceano Atlantico si distendeva sul nostro Paese regalando giornate sì calde ma mai estreme. Oggi invece, complice la variazione nella circolazione atmosferica ci troviamo a fare i conti con temperature record, notti tropicali e purtroppo anche eventi meteo estremi come grandinate e nubifragi. Infatti il secondo lato della medaglia del cambiamento climatico è proprio questo: all’aumentare del caldo aumenta pure l'energia potenziale in gioco (maggior evaporazione dai mari e dunque più umidità nei bassi strati). Ecco dunque che le ondate di calore sempre più frequenti, intense e durature, creano le condizioni ideali per una maggiore disponibilità di energia in atmosfera, che alimenta poi lo sviluppo di celle temporalesche intense.

Cosa succede nel weekend

Ed è proprio quello che ci aspettiamo nel corso del prossimo weekend quando è previsto l’arrivo di un fronte temporalesco in discesa dal Nord Europa che andrà a interagire con il caldo umido preesistente. Viste queste premesse andrà prestata la massima attenzione tra sabato 5 e domenica 6 luglio su Alpi, Prealpi e sulle pianure settentrionali dove si innescheranno potenti celle temporalesche in grado di provocare nubifragi e grandinate. Su questi settori è atteso anche un calo delle temperature; sul resto dell’Italia invece l’alta pressione continuerà a garantire una maggior stabilità atmosferica con sole e ancora tanto caldo. Per un cambiamento più generalizzato dovremo attendere l’avvio della prossima settimana quando la perturbazione raggiungerà anche il Centro e parte del Sud.

Nel dettaglio

Oggi, venerdì 4 luglio - Al Nord: sole e caldo, temporali di calore in montagna. Al Centro: soleggiato, caldo e con alcuni temporali sull’Appennino. Al Sud: sole e caldo.

Domani, sabato 5 luglio - Al Nord: instabile su Alpi e Pianura Padana, specie centrale. Al Centro: soleggiato, caldo e con alcuni temporali sull’Appennino. Al Sud: sole e caldo.

Domenica 6 luglio - Al Nord: arrivano forti temporali con grandine. Al Centro: soleggiato, caldo e con alcuni temporali sull’Appennino. Al Sud: sole e caldo.

TENDENZA: temporali e calo termico al Nord e parte del Centro. Più sole e caldo al Sud