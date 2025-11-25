Da giovedì a domenica il tempo sarà più asciutto e soleggiato

Il vento governa il meteo dell'Italia oggi, martedì 25 novembre. Durante la prima fase di Libeccio (da sud-ovest) ci sarà tanta umidità e instabilità dal Tirreno verso Lazio e Campania dove si temono altri nubifragi. Piogge sparse anche su Toscana, Umbria, Sardegna e Triveneto, con tanta neve sulle Dolomiti. Dal pomeriggio-sera, a un mese dal Santo Natale, torneranno invece correnti più fredde da Nord, precisamente da Nord-est, con forte Bora sull’Alto Adriatico, Grecale e Tramontana al Centro-Sud.

In pratica, con questa repentina rotazione, passeremo da venti meridionali umidi e carichi di pioggia a venti settentrionali più secchi e freddi, capaci di far scendere nuovamente le temperature e di far nevicare in collina tra Romagna e Marche sottolinea iLMeteo.it che parla di 'balletto di Eolo'.

Oggi quindi piogge torrenziali tra Lazio e Campania, domani mercoledì 26 novembre invece tornerà un po’ di freddo soprattutto sulla fascia adriatica e al Nord, il tutto accompagnato da locali schiarite. Oltre ai nubifragi ci saranno anche mareggiate importanti con onde alte più di 4 metri specie tra Lazio e Campania, così come sulla costa ovest della Sardegna (abituata anche ad onde più alte).

Da giovedì 27 novembre a domenica 30 il tempo sarà più asciutto e soleggiato, complice il vento da Nord che insisterà per più giorni rendendo l’aria più tersa, frizzante e anche meno inquinata. Le uniche regioni ancora un po’ bersagliate dal maltempo saranno quelle meridionali, in particolare tra Basso Adriatico, Calabria e Sicilia. Altrove assisteremo al balletto delle temperature, in sensibile aumento in queste ore e in sensibile calo da mercoledì sera.

Nel dettaglio

Oggi, martedì 25 novembre - Al Nord: migliora con nubi sparse. Al Centro: maltempo intenso su Lazio e Umbria, piogge altrove. Al Sud: nubifragi su Campania e Calabria tirrenica.

Domani, mercoledì 26 novembre - Al Nord: instabile in Romagna, sole altrove. Al Centro: instabilità sparsa, meglio in Toscana. Al Sud: molto nuvoloso con piogge sui settori tirrenici.

Giovedì 27 novembre - Al Nord: soleggiato, ma più freddo. Al Centro: instabile su Adriatiche con neve a 800 metri. Al Sud: rovesci sparsi.

Tendenza: alta pressione in rimonta specie al Centro-Nord, rovesci al Sud.