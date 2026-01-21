circle x black
Femminicidio Federica Torzullo, il nuovo compagno: "Sicuro che ombre saranno chiarite"

L'uomo: "Ci è stata strappata in maniera atroce, il dolore è immenso"

Federica Torzullo - (Ipa)
Federica Torzullo - (Ipa)
21 gennaio 2026 | 10.53
Redazione Adnkronos
"Ci è stata strappata in maniera atroce, il dolore è immenso". Così all'Adnkronos il nuovo compagno di Federica Torzullo, uccisa a 41 anni dal marito ad Anguillara Sabazia. L'uomo preferisce restare anonimo "per tutelare i minori coinvolti e non strumentalizzare questa perdita, nel rispetto di Federica, delle nostre famiglie e dei nostri figli".

"Sicuramente le deposizioni che abbiamo rilasciato ai carabinieri hanno dato agli investigatori una fotografia chiara di quella che è la situazione - aggiunge - e sono sicuro che in fase di processo tutte queste ombre saranno chiarite, questo lo dobbiamo ai familiari e a Federica".

L'autopsia

Federica Torzullo è stata uccisa con 23 coltellate, la prima delle quali le è stata inferta sul lato destro del collo, sferrata con la mano sinistra. La 41enne ha provato a difendersi, come dimostrerebbero almeno 4 delle ferite rilevate. Questo è quanto emerge dall'autopsia, effettuata sul corpo della vittima presso l’Istituto di medicina legale di Roma.

La procura di Civitavecchia contesta il reato di femminicidio al marito Claudio Carlomagno, fermato dopo il ritrovamento del corpo di della 41enne. L’uomo è comparso lunedì davanti ai pm ed è rimasto in silenzio. Gli inquirenti puntano a ottenere un’ammissione, elementi sul movente, sull’arma utilizzata che non è stata ancora trovata, e sulla dinamica dei fatti.

