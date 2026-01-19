circle x black
Cerca nel sito
 

Femminicidio Federica Torzullo, al marito contestato anche occultamento cadavere

Oggi l'incarico per l'autopsia sul corpo della 41enne e la richiesta di convalida del fermo per Claudio Carlomagno

Femminicidio Federica Torzullo, al marito contestato anche occultamento cadavere
19 gennaio 2026 | 11.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Contestato anche l’occultamento di cadavere a Claudio Carlomagno, accusato dell’omicidio aggravato della moglie Federica Torzullo. L’uomo è stato trasferito ieri sera nel carcere di Civitavecchia dopo il ritrovamento del corpo della donna, sepolto in una buca scavata con un mezzo meccanico e coperta da rovi, all’interno di un terreno ad Anguillara, adiacente alla ditta di movimento terra della famiglia Carlomagno.

I pm della procura, guidata da Alberto Liguori, nelle prossime ore conferiranno l'incarico al medico legale per eseguire l'autopsia sul corpo della donna e chiederanno al gip la convalida del fermo. Non è escluso che il marito della vittima possa essere sentito dal pm in giornata. Intanto si cerca ancora l'arma del delitto e l'esito degli esami sulle tracce ematiche repertate dai carabinieri è atteso fra il fine settimana e l'inizio della prossima.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
femminicidio omicidio aggravato occultamento cadavere Femminicidio Anguillara claudio carlomagno anguillara femminicidio federica femminicidio federica torzullo federica torzullo federica torzullo ultime notizie federica torzullo marito federica torzullo scomparsa omicidio anguillara omicidio federica torzullo
Vedi anche
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza