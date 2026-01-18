circle x black
Anguillara, corpo di Federica Torzullo in una buca ricoperta di rovi. Marito arrestato per omicidio aggravato

Si cerca l'arma utilizzata per ucciderla. Il riconoscimento della donna, che era scomparsa dall'8 gennaio, è avvenuto grazie agli indumenti e agli oggetti che aveva addosso

Sopralluogo dei carabinieri, nel riquadro Federica Torzullo
18 gennaio 2026 | 22.20
Redazione Adnkronos
E' stata la giornata della svolta sul caso di Anguillara. Il cadavere della 41enne Federica Torzullo è stato ritrovato ieri, domenica 18 gennaio, nel terreno della ditta del marito Claudio Carlomagno dopo giorni di ricerche. Il cadavere era stato sepolto in una buca e ricoperto di rovi. L'uomo è stato fermato per omicidio aggravato e trasferito nel carcere di Civitavecchia. Il riconoscimento della donna, che era scomparsa dall'8 gennaio, è avvenuto grazie agli indumenti e agli oggetti che aveva addosso. Il ritrovamento è avvenuto nella mattina di ieri nella via comunale di San Francesco.

Il legale: "Voleva consegnarsi, ma l'hanno arrestato prima"

"So che era sua intenzione recarsi autonomamente in caserma, ma fondamentalmente è stato arrestato prima" dice l'avvocato Andrea Miroli, legale di Carlomagno. "Non c'è dubbio che lui, comunque sia stato arrestato a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine" ha detto l'avvocato Andrea Miroli, legale di Carlomagno.

La procura di Civitavecchia, che ha aperto un fascicolo per omicidio, ha reso noto che gli accertamenti disposti hanno portato a una "copiosa repertazione di tracce ematiche" e che i primi elementi raccolti ''per gravità, precisione e concordanza, hanno varcato la soglia della gravità indiziaria nei confronti del marito.

