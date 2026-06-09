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Disabile gambizzato a Napoli per un like sui social, fermato un giovane

Il 29enne rischia di rimanere sulla sedia a rotelle a vita

Polizia - Archivio
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09 giugno 2026 | 13.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È in stato di fermo il presunto il presunto responsabile degli spari contro un ragazzo disabile avvenuti alcuni giorni fa nel quartiere Arenaccia, a Napoli. E' un giovane, legato da vincoli di parentela ad un presunto affiliato dalla criminalità organizzata locale.

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Nei giorni scorsi l'aggressore aveva sparato ad una gamba ad un 29enne disabile poiché quest'ultimo aveva messo un like sul profilo TikTok della sua fidanzata. L'aggredito è ancora in ospedale e rischia di rimanere sulla sedia a rotelle a vita. Agli investigatori della Squadra Mobile di Napoli, il giovane ha confessato di avere compiuto il gesto al culmine di un'accesa discussione e poi di essersi pentito. L'aggressore, dopo gli spari al disabile, gli ha anche sfilato un orologio di valore, poi fatto ritrovare in una salumeria a seguito di una trattativa via social tra la moglie del disabile e la madre dell'aggressore.

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aggressione spari disabile TikTok
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