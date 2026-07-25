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Terremoto in Molise, scossa di magnitudo 4.1 in provincia di Isernia

Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), l'evento si è verificato alle 00:08 con epicentro a 2 chilometri da Pizzone e a una profondità di 10 chilometri

Terremoto in Molise, scossa di magnitudo 4.1 in provincia di Isernia
25 luglio 2026 | 06.13
Sibilla Bertollini
LETTURA: 1 minuti

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in provincia di Isernia, in Molise. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), l'evento si è verificato alle 00:08 con epicentro a 2 chilometri da Pizzone e a una profondità di 10 chilometri. Dalle prime verifiche non si registrano danni a persone e a cose.

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terremoto terremoto oggi terremoto molise terremoto isernia
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