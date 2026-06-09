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Iran, elicottero Usa precipita a Hormuz. Trump: "Accordo in due o tre giorni"

L'Apache è precipitato nelle scorse ore vicino allo Stretto, salvi i due piloti a bordo. Intanto il tycoon annuncia ancora una volta l'intesa vicina. Teheran e Tel Aviv sospendono gli attacchi incrociati dopo 24 ore ad altissima tensione

Stretto di Hormuz - Fotogramma /Ipa
Stretto di Hormuz - Fotogramma /Ipa
09 giugno 2026 | 07.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un elicottero dell'esercito americano, un 'Apache', è precipitato nelle scorse ore vicino allo Stretto di Hormuz. Il presidente americano Donad Trump, riporta il New York Times, ha detto che i "due piloti sono salvi". Le cause dell'incidente ancora non sono state chiarite e un'indagine è in corso.

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Trump: "Siamo alle fasi finali per un accordo"

Intanto, ha spiegato il tycoon ieri sera, Usa e Iran sarebbero "alle fasi finali di quello che sarà veramente un buon accordo". Trump ha aggiunto ancora una volta che l'intesa potrebbe essere raggiunta in "due o tre giorni".

Iran-Israele, stop agli attacchi incrociati

Dopo gli attacchi che hanno rischiato di riaccendere la guerra in Medio Oriente, Iran e Israele si sono fermati. Teheran non è andata oltre il lancio di missili definito una risposta ai raid contro il Libano. Il pressing di Trump ha spinto Israele a bloccare l'offensiva dopo le azioni condotte contro obiettivi militari della Repubblica islamica: il premier Benjamin Netanyahu si è allineato alle indicazioni del presidente americano, almeno per ora. "La battaglia non è finita", ha spiegato il primo ministro chiudendo 24 ore ad altissima tensione.

Il numero 1 della Casa Bianca, dopo i colloqui andati in scena domenica, è tornato a fare pressione su Netanyahu per ottenere lo stop gli attacchi contro l'Iran anche su richiesta di cinque Paesi della regione coinvolti negli sforzi di mediazione tra Washington e Teheran. Secondo quanto raccontato da Trump all'emittente israeliana Channel 12, lo stesso Iran aveva comunicato per primo che "non avrebbe più sferrato attacchi contro Israele" e avrebbe chiesto agli Stati Uniti di esortare Israele a interrompere i propri raid. "Ho chiamato Bibi e l'ho convinto a smettere", ha affermato Trump.

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guerra iran iran iran usa trump iran iran news iran israele
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