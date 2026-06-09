Jannik Sinner è arrivato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano, dove proseguirà anche oggi gli accertamenti medici programmati cominicati ieri.

A quanto si apprende, sul numero 1 del tennis mondiale ieri sono stati eseguiti esami ematochimici, controlli generali e più specifici, tra cui anche cardiologici. Sinner si sottopone ai test dopo il malessere che l'ha colpito al Roland Garros, portandolo all'eliminazione al secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo. L'azzurro aveva infatti accusato un colpo di calore che gli ha causato vomito e un accenno di crampi, con l'argentino, sotto di due set e 5-1 nel terzo, che è riuscito a rimontare e vincere il match al quinto parziale.