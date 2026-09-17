Una perturbazione atlantica sta attraversando il Centro-Nord portando piogge, temporali e un netto calo delle temperature, soprattutto nelle regioni settentrionali

Il meteo cambia volto sull’Italia. Una perturbazione atlantica sta attraversando il Centro-Nord portando piogge, temporali e un netto calo delle temperature, soprattutto nelle regioni settentrionali. Nelle prossime ore il fronte continuerà a interessare diverse aree del Paese, prima di spostarsi gradualmente verso il Centro-Sud.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che il sistema frontale, esteso dalla Liguria al Nord Europa, è accompagnato dall'afflusso di aria fresca in quota e da un elevato tasso di umidità. Il passaggio del fronte determinerà precipitazioni a tratti persistenti sul Triveneto, sulla Liguria, sull'Alta Toscana e sulla Lombardia, pur con fenomeni diffusi su gran parte del Settentrione.

Nella giornata di giovedì 17 settembre, le regioni meridionali rimarranno temporaneamente protette dall'alta pressione, con temperature massime fino a 30°C. Al Nord, di contro, si registrerà un calo termico di almeno 5°C, più marcato nelle aree interessate dalle piogge, che risulteranno a tratti anche consistenti.

Venerdì 18 settembre l'instabilità coinvolgerà gradualmente l'intero territorio nazionale. I modelli indicano precipitazioni sparse al Nord e su gran parte del Centro, in progressivo spostamento verso il Meridione, dove i primi fenomeni interesseranno la Sicilia e la Campania per poi estendersi ai restanti settori.

Nel corso del fine settimana il quadro instabile rimarrà concentrato al Sud e su parte delle regioni centrali, mentre al Nord prevarrà il tempo asciutto. Sabato si prevedono precipitazioni sparse al Centro-Sud e nuvolosità residua al Settentrione. Domenica le piogge si limiteranno al Meridione, con maggiore frequenza tra Sicilia e Calabria, e localmente al Medio Adriatico, all'interno di un contesto generale in progressivo miglioramento.

Per la prossima settimana, le simulazioni modellistiche mostrano scenari ancora divergenti. Alcune proiezioni ipotizzano un afflusso di aria più fredda di provenienza continentale nord-orientale verso il versante adriatico e il Sud, mentre altri centri di calcolo propendono per la rimonta di un mite campo di alta pressione sull'intera Penisola. Trattandosi di proiezioni a lungo termine (oltre i 5 giorni), la tendenza necessiterà di ulteriori conferme nei prossimi aggiornamenti.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 17. Al Nord: piogge e temporali sparsi. Al Centro: piogge irregolari. Al Sud: soleggiato.

Venerdì 18. Al Nord: piogge sparse. Al Centro: molto instabile. Al Sud: instabile con piogge e temporali.

Sabato 19. Al Nord: nuvoloso, ma asciutto. Al Centro: variabile con qualche locale pioggia. Al Sud: piogge sparse, forti in Sardegna.

Tendenza: domenica instabile al Sud, tempo soleggiato altrove.