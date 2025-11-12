Tra venerdì e sabato infatti arriveranno sull'Italia piogge atlantiche dalla Spagna, una perturbazione che farà aprire gli ombrelli durante il weekend al Centro-Nord per poi scivolare verso Sud durante la prossima settimana

L'estate di San Martino sta per finire. Il proverbio dice 'dura tre giorni e un pochinino'. Tra venerdì e sabato infatti arriveranno sull'Italia piogge atlantiche dalla Spagna, una perturbazione che farà aprire gli ombrelli durante il weekend al Centro-Nord per poi scivolare verso Sud durante la prossima settimana.

Meteo oggi e domani

Nelle prossime ore di oggi, mercoledì 12 novembre, potremo intanto godere ancora pienamente della fase mite e soleggiata associata all’estate di San Martino, con le temperature che toccheremo addirittura i 22-23°C al Centro-Sud e 18°-20° gradi al Nord che, per la metà di novembre, rappresentano comunque valori decisamente miti sottolinea iLMeteo.it. Unici nei di questa bella fase meteorologica saranno la nebbia in Val padana e le nubi marittime lungo le coste liguri: in particolare, qualche banco di nebbia si farà via via più presente nelle ore notturne specie lungo l’asta del fiume Po, mentre nubi marittime tra Liguria e Alta Toscana potranno dare luogo anche a qualche episodio di pioviggine.

Da domani, giovedì 13 novembre, a venerdì mattina 14 la situazione rimarrà stazionaria salvo un ulteriore aumento delle temperature specie in montagna, laddove lo zero termico si porterà a quote tipiche di agosto (3500-3800 metri) e sia le minime sia le massime supereranno di 10°C le medie di novembre.

Meteo weekend

Da venerdì pomeriggio peggiorerà al Nord-ovest con l’arrivo delle prime piogge dalla Spagna: sono previsti fenomeni sul Ponente ligure e sulle Alpi piemontesi poi, dalla sera, il fronte perturbato si sposterà ulteriormente verso levante. Sabato 15 novembre pioverà soprattutto tra Liguria di Levante, Toscana, Emilia Romagna, Marche e Venezia Giulia, mentre domenica 16 il maltempo sarà un po’ più diffuso e coinvolgerà quasi tutto il Centro-Nord salvo fasi più asciutte tra Piemonte e Lombardia e tra Lazio, Abruzzo e Molise. Al Sud il weekend sarà ancora caldo e in prevalenza soleggiato, qualche pioggia arriverà solo dalla prossima settimana.

Nel dettaglio

Oggi, mercoledì 12 novembre - Al Nord: sole, occasionali nebbie al mattino, pioviggine in Liguria. Al Centro: sereno, isolate nebbie o foschie nei fondivalle. Al Sud: nuvoloso al mattino su messinese e reggino, sereno e mite altrove.

Domani, giovedì 13 novembre - Al Nord: sole, alcune nebbie al mattino e pioviggine in Liguria e sul triestino. Al Centro: sereno, locali nebbie o foschie nei fondivalle. Al Sud: soleggiato.

Venerdì 14 novembre - Al Nord: sole, alcune nebbie al mattino; peggiora in Liguria dal pomeriggio. Al Centro: sereno, isolate nebbie o foschie nei fondivalle. Al Sud: soleggiato e mite.

Tendenza: peggioramento da sabato 15, domenica di maltempo al Nord.