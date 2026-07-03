circle x black
Cerca nel sito
 

Ultimo sussulto del maltempo, rimonta il caldo sull'Italia: le previsioni meteo

Che tempo farà fino a domenica 5 luglio

Temporale estivo - Fotogramma /Ipa
Temporale estivo - Fotogramma /Ipa
03 luglio 2026 | 08.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dopo grandine, temporali e raffiche di vento sul Nord, il maltempo si sposta ora verso le regioni del Centro-Sud. Si tratta però dell'ultimo sussulto prima della rimonta del caldo, che dal weekend tornerà a infuocare l'Italia. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, venerdì 3 luglio, e per i giorni a venire.

Maltempo ha le ore contate, rimonta del caldo

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che, nel corso di venerdì 3 luglio, il fronte temporalesco si sposterà velocemente verso le regioni centro-meridionali. Il peggioramento colpirà inizialmente il basso Lazio, per poi estendersi rapidamente a Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. L'attenzione resta alta per la potenziale intensità dei fenomeni. Nei bassi strati dell'atmosfera c'è ancora molta energia potenziale in gioco, accumulata sotto forma di umidità dopo il caldo intenso delle ultime settimane. Per questo motivo non escludiamo il rischio di eventi estremi come nubifragi e forti grandinate, con i fenomeni più intensi che si concentreranno in particolare su Calabria e Sicilia. Al Nord invece avremo una prevalenza di tempo stabile e soleggiato.

La fase di maltempo avrà comunque le ore contate. Già dalle prime battute del fine settimana è attesa una svolta a livello emisferico con una nuova pulsazione dell'anticiclone subtropicale africano. Questa imponente massa d'aria calda si allungherà direttamente dal Nord Africa verso il bacino del Mediterraneo, finendo per inglobare anche l'Italia. Nel corso del weekend, sabato 4 e domenica 5 luglio, aspettiamoci dunque tanto sole da Nord a Sud, con cieli quasi ovunque sereni o poco nuvolosi. Non solo, oltre ad una maggior stabilità atmosferica è previsto pure un deciso e generale aumento delle temperature con punte massime pronte a toccare i 33-34°C in molte delle nostre città, dando il via a una nuova fase di caldo intenso.

L'estate insomma è pronta a riprendersi il trono.

Le previsioni nel dettaglio

Venerdì 3. Al Nord: sole e caldo in aumento. Al Centro: sole, acquazzoni su basso Lazio e Sardegna meridionale. Al Sud: temporali a carattere irregolare, specie sui settori tirrenici.

Sabato 4. Al Nord: stabile e soleggiato. Al Centro: sole ovunque. Al Sud: soleggiato, venti intensi dai quadranti settentrionali.

Domenica 5. Al Nord: sole e caldo in aumento. Al Centro: stabile e soleggiato ovunque. Al Sud: soleggiato, venti da nord.

Tendenza: stabilità atmosferica grazie alla presenza dell’anticiclone africano

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
meteo oggi meteo domani previsioni meteo oggi maltempo oggi caldo record caldo estremo caldo quando torna
Vedi anche
Lazio, migliaia di tifosi al corteo contro Lotito tra cori e bandiere - Video
Usa, a villa Taverna a Roma i festeggiamenti per il 4 luglio - Video
Massiccio attacco russo sull'Ucraina, i soccorsi a Kiev tra gli edifici distrutti - Video
Pierre Coffin: "I Minions tornano al cinema come non li avete mai visti" - Video
Le musiche del mondo di Tim Burton incantano Roma, l'esibizione di Danny Elfman - Video
Funerali agente morto durante inseguimento, applausi sulle note di 'Hallelujah' per Francesco Imprezzabile
New York, scalano Empire State Building per la pace e scatta la proposta di matrimonio - Video
Il Cardinale Parolin e il dolore per lo scisma dei Lefebvriani: "Riprenda il dialogo"
News to go
Fisco, le scadenze di luglio 2026: il calendario completo
Bucarest come Venezia, le immagini dopo la tempesta in Romania
Wimbledon, il parere del fisiatra: "Con campo in erba aumentano gli infortuni"
'Je So' Pazzo', ecco il trailer ufficiale del nuovo film su Pino Daniele


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza