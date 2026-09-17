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A Milano lunghe code per profumi, skincare e make up: l'assalto ai pop up della Beauty Week - Video

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17 settembre 2026 | 13.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La coda di mezzo chilometro per l'esperienza skincare firmata Shaka a via del Senato e le centinaia di persone in fila per scoprire la nuova fragranza di Bvlgari sono solo due esempi degli effetti della Milano Beauty Week, in programma fino al 20 settembre. Nessuna paura della pioggia né delle temperature ancora miti di settembre: nel centro della città giovanissimi e non solo sono pazientemente in attesa per partecipare a masterclass, ricevere trattamenti su misura, scoprire i rituali della skincare coreana o ricevere dei 'beauty gift'.

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milano beauty week shaka skincare milano milano beauty week 2026
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